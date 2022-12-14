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Ульянов назвал сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Ульянов назвал сроки визита главы МАГАТЭ Гросси в Москву
Фото: МИД РФ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Москву во второй половине декабря. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

— Планируется визит Гросси в Москву либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул, — заявил он.

Дипломат уточнил, что разговор с главой МАГАТЭ будет продолжен российской стороной в межведомственном формате. Дискуссия коснется Росгвардии, Минобороны, «Росатома» и МИД, сказал Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

До этого Гросси заявил, что решение относительно безопасности Запорожской АЭС может быть найдено до конца года. По его словам, для безопасности АЭС обстрелы станции должны прекратиться.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что на ЗАЭС, которая постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины, есть риск атомной аварии.

Инженер-физик, эколог Илья Рыбальченко рассказал «Вечерней Москве», что для повторения чернобыльской трагедии в наши дни на Запорожской АЭС достаточно нарушить герметичность и систему охлаждения атомного реактора.

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