Курсанты колледжа полиции и сотрудники УВД спасли пассажирку в метро Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Китай-город Карта всех событий

Пассажирка Московского метрополитена, у которой случился сердечный приступ, была спасена курсантами полицейского колледжа и сотрудниками УВД. Об этом сообщили в пресс-службе пресс-центра МВД России в среду, 14 декабря.

Женщина рассказала, что на станции «Китай-город» ей внезапно стало плохо. Испугавшись за свою жизнь, она обратилась за помощью к учащимся колледжа полиции, которые возвращались домой с учебы.

Так, курсант Кристина Гусакова усадила женщину на скамейку, расстегнула ее куртку и предложила воду, пока ее однокурсник Артем Соколов направился к стойке экстренного вызова.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники седьмого отдела полиции УВД на Московском метрополитене — старшие сержанты полиции Дмитрий Новоженцев и Михаил Федулов.

Сотрудники правоохранительных органов дождались приезда медиков, которые осмотрели женщину и предложили ей проследовать в машину для обследования. Полицейские, как уточняется, проводили ее до автомобиля.

Когда угроза жизни и здоровью женщины миновала, она поблагодарила правоохранителей, после чего продолжила путь. Затем она через интернет выразила слова благодарности курсантам московского колледжа полиции, передает «МВД Медиа».

До этого сообщалось, как сотрудники полиции спасли девушку в подмосковном Королеве. Лейтенант полиции Михаил Линков и сержант Алексей Колиух получили сообщение, что на улице Пионерской девушка находится в опасности на 17-м этаже.