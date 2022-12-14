Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Курсанты колледжа полиции и сотрудники УВД спасли пассажирку в метро Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Курсанты колледжа полиции и сотрудники УВД спасли пассажирку в метро Москвы
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Китай-город Карта всех событий

Пассажирка Московского метрополитена, у которой случился сердечный приступ, была спасена курсантами полицейского колледжа и сотрудниками УВД. Об этом сообщили в пресс-службе пресс-центра МВД России в среду, 14 декабря.

Женщина рассказала, что на станции «Китай-город» ей внезапно стало плохо. Испугавшись за свою жизнь, она обратилась за помощью к учащимся колледжа полиции, которые возвращались домой с учебы.

Так, курсант Кристина Гусакова усадила женщину на скамейку, расстегнула ее куртку и предложила воду, пока ее однокурсник Артем Соколов направился к стойке экстренного вызова.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники седьмого отдела полиции УВД на Московском метрополитене — старшие сержанты полиции Дмитрий Новоженцев и Михаил Федулов.

Сотрудники правоохранительных органов дождались приезда медиков, которые осмотрели женщину и предложили ей проследовать в машину для обследования. Полицейские, как уточняется, проводили ее до автомобиля.

Когда угроза жизни и здоровью женщины миновала, она поблагодарила правоохранителей, после чего продолжила путь. Затем она через интернет выразила слова благодарности курсантам московского колледжа полиции, передает «МВД Медиа».

До этого сообщалось, как сотрудники полиции спасли девушку в подмосковном Королеве. Лейтенант полиции Михаил Линков и сержант Алексей Колиух получили сообщение, что на улице Пионерской девушка находится в опасности на 17-м этаже.

Москва МВД Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте