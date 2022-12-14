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Около 80 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в Москве

Александр Афонин

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Около 80 тысяч человек ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для ликвидации последствий прошедшего в городе снегопада было задействовано около 80 тысяч человек и более 10 тысяч единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 14 декабря.

— После мокрого снега и ледяного дождя во вторник начался снегопад и принес 20 процентов месячной нормы осадков. Уборка города ведется в круглосуточном режиме, задействованы в общей сложности около 80 тысяч рабочих и более 10 тысяч единиц техники, — сказал он.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Заммэра подчеркнул, что погодные условия этой недели стали испытанием как для городских служб, так и для жителей. Однако благодаря работе специалистов столица продолжает функционировать в штатном режиме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что количество осадков, которое выпало в Москве с начала декабря, превысило месячную норму. По данным синоптиков, снегопады в столице продолжатся: они пройдут с перерывами, но временами их интенсивность будет сильно нарастать.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что снегопад в столице продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.

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