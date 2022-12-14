В Белом доме высказались о сроках завершения конфликта на Украине

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Вашингтон не видит возможности завершения конфликта на Украине до конца 2022 года. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

— Мы не ожидаем, что бои прекратятся в ближайшие зимние месяцы, — сказал он.

Кирби также отметил, что решение о возможности переговоров между Киевом и Москвой должен принимать украинский президент Владимир Зеленский, а не американское правительство, передает ТАСС.

Недавно Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине, в частности, необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность.

В конце ноября российский посол в Лондоне Андрей Келин отрицательно ответил на вопрос, ведут ли Россия и Украина неформальные переговоры о завершении конфликта.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.