Чеснок или вакцина: названы действенные методы профилактики гриппа

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Грипп в настоящее время стремительно распространяется в России, и каждый старается защититься от него в меру своих сил.

Так, кто-то неукоснительно следует рекомендациям врачей, а другие предпочитают народную медицину: имбирь, чеснок и лимон. Однако польза от употребления имбиря, витамина С и чеснока научно не доказана.

Для профилактики гриппа следует часто проветривать помещения и стараться поддерживать влажность воздуха на уровне 40–50 процентов. Также необходимо не забывать мыть руки не менее 20 секунд.

Смартфон, который чаще остальных предметов люди держат в руках, следует обрабатывать антисептиком. Рекомендуется также промывать солевыми растворами нос и полоскать ими горло.

Однако самым верным способом защиты от гриппа врачи называют прививку. Только вакцинация может обезопасить от тяжелого течения заболевания и летального исхода, передает Пятый канал.

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