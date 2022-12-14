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Приметы и советы

Чеснок или вакцина: названы действенные методы профилактики гриппа

Евгений Белоусов
Общество
Чеснок или вакцина: названы действенные методы профилактики гриппа
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Грипп в настоящее время стремительно распространяется в России, и каждый старается защититься от него в меру своих сил.

Так, кто-то неукоснительно следует рекомендациям врачей, а другие предпочитают народную медицину: имбирь, чеснок и лимон. Однако польза от употребления имбиря, витамина С и чеснока научно не доказана.

Для профилактики гриппа следует часто проветривать помещения и стараться поддерживать влажность воздуха на уровне 40–50 процентов. Также необходимо не забывать мыть руки не менее 20 секунд.

Смартфон, который чаще остальных предметов люди держат в руках, следует обрабатывать антисептиком. Рекомендуется также промывать солевыми растворами нос и полоскать ими горло.

Однако самым верным способом защиты от гриппа врачи называют прививку. Только вакцинация может обезопасить от тяжелого течения заболевания и летального исхода, передает Пятый канал.

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

Кроме того, в большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «ВМ» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

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