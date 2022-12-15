Бывший глава ЦРУ назвал причины вмешательства США в конфликт на Украине

Фото: shutterstock

Целью участия Соединенных Штатов в украинском конфликте является закрепление за собой позиции «ведущей мировой сверхдержавы», заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус в интервью телеканалу Fox News.

По словам бывшего главы ведомства, желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире становится особенно актуальной в контексте конфликта на территории Украины.

Петреус заявил, что поддержка Украины Штатами является крайне важной особенно на фоне вывода американских войск из Афганистана. Так США показывают, что «могут и будут главенствовать в мире» и заявляют о намерениях это делать, заявил экс-глава ЦРУ.

Он также заметил, что Вашингтон уже предоставил Киеву «ошеломляющую сумму» в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в виде различных вооружений и 13 миллиардов экономической поддержки за последний календарный год, пишет РИА Новости.

В начале декабря Петреус заявил, что боевые действия на Украине, по его мнению, закончатся путем переговоров.