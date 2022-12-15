Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший глава ЦРУ назвал причины вмешательства США в конфликт на Украине

Егор Провоторов
В мире
Бывший глава ЦРУ назвал причины вмешательства США в конфликт на Украине
Фото: shutterstock

Целью участия Соединенных Штатов в украинском конфликте является закрепление за собой позиции «ведущей мировой сверхдержавы», заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус в интервью телеканалу Fox News.

По словам бывшего главы ведомства, желание Вашингтона занимать лидирующую позицию в мире становится особенно актуальной в контексте конфликта на территории Украины.

Петреус заявил, что поддержка Украины Штатами является крайне важной особенно на фоне вывода американских войск из Афганистана. Так США показывают, что «могут и будут главенствовать в мире» и заявляют о намерениях это делать, заявил экс-глава ЦРУ.

Он также заметил, что Вашингтон уже предоставил Киеву «ошеломляющую сумму» в качестве поддержки — более 19 миллиардов долларов в виде различных вооружений и 13 миллиардов экономической поддержки за последний календарный год, пишет РИА Новости.

В начале декабря Петреус заявил, что боевые действия на Украине, по его мнению, закончатся путем переговоров.

Украина ЦРУ США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте