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Evening Standard: Запад хочет дать Украине «решающее преимущество» над Россией

Егор Провоторов
В мире
Evening Standard: Запад хочет дать Украине «решающее преимущество» над Россией
Фото: gur.gov.ua

Западные государства размышляют над тем, какую помощь предоставить Украине, чтобы дать ей «решающее преимущество» в конфликте с Россией, пишет издание Evening Standard со ссылкой на западных чиновников.

Отмечается, что Запад стремится выяснить, что конкретно потребуется, чтобы дать Украине это преимущество «без перехода в наступление против России». По данным издания, Киев может получить оборудование для «упреждения» военных стратегий РФ. Один из собеседников издания предположил, что Украине впоследствии могут поставить современные истребители.

При этом чиновники указывают на то, что поддержка Киева будет носить ограниченный характер, чтобы не допустить эскалации конфликта с Россией. Так, по словам одного из должностных лиц, Запад не поддержит удары по российской территории, кроме тех, которые непосредственно связаны с боевыми действиями на Украине, пишет РИА Новости.

Накануне бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что целью участия Соединенных Штатов в украинском конфликте является закрепление за собой позиции «ведущей мировой сверхдержавы».

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