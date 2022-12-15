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Торговые центры из России судятся с H&M из-за нежелания бренда платить аренду

Егор Провоторов
Общество
Торговые центры из России судятся с H&M из-за нежелания бренда платить аренду
Фото: shutterstock

Шведская компания-ретейлер одежды H&M не оплачивает счета за аренду в российских торговых центрах. В связи с этим владельцы ТЦ подали исковые заявления в суд на покинувший страну бренд, сообщили журналистам в четверг, 15 декабря, в Российском совете торговых центров (РСТЦ).

Перед закрытием своих магазинов на территории РФ компания провела массовую распродажу, однако так и не оплатила арендную плату. По словам члена президиума РСТЦ Дмитрия Москаленко, общий долг бренда составляет порядка миллиарда рублей.

Однако даже в случае победы в суде торговые центры не способны получить деньги, пишет газета «Известия». В совете напомнили, что с начала текущего года на ретейлера было заведено 15 дел, только по одному из которых суд арестовал 215 миллионов рублей на счету H&M.

В начале декабря стало известно, что флагманский магазин шведской компании по производству одежды и аксессуаров H&M на Тверской улице в Москве окончательно закрылся.

22 ноября сообщалось, что компания H&M отказалась сотрудничать с российскими онлайн-ретейлерами. Продукцию ретейлера можно приобрести на крупнейших маркетплейсах страны, однако сама торговая сеть не подтверждала официального сотрудничества.

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