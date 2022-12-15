Водитель самосвала въехал в стоящую газель на МКАД в Москве

Фото: Дептранс Москвы

Россия, Москва, МКАД, 12-й километр Карта всех событий

На внешней стороне 12 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) водитель самосвала врезался в стоящую газель, сообщили в ночь на четверг, 15 декабря, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортного хозяйства Москвы (Дептранс).

В настоящий момент на месте работают оперативные службы столичного региона. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших также уточняются.

Первоначально после автомобильной аварии были заняты четыре полосы магистрали из пяти. В настоящее время транспортные средства были перемещены с проезжей части. Движение восстановлено по трем полосам, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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До этого на улице Земляной вал возле дома №77 в Москве произошло столкновение двух автомобилей. Из-за дорожного инцидента заняты два ряда из трех на внешней стороне Садового Кольца при выезде из Таганского тоннеля.

Ранее в ночь на четверг водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб возле дома 23к2 по улице Новинки.