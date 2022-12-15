«Марионетка США»: читатели Le Figaro резко ответили Макрону, оскорбившему Россию

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Президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия России на Украине трусливыми, однако читатели газеты Le Figaro раскритиковали французского лидера за такое заявление.

«Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы еще больше людей погибло», — написал один из комментаторов.

Еще один пользователь назвал Макрона «марионеткой США».

«Такими заявлениями он не приближает мирные переговоры, а только усугубляет ситуацию», — написал еще один читатель.

Во вторник, 13 декабря, глава Франции и президент Украины Владимир Зеленский обсудили мирный план по разрешению конфликта в стране. Глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что главы государств провели длинный разговор в минувшее воскресенье. Основным предметом беседы стал план украинского лидера, предоставленный в рамках международного саммита «Большой двадцатки» (G20).

До этого агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщило, что страны Балтии и несколько других государств в Европе предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи со словами президента Франции о гарантиях безопасности для РФ. Макрон сказал, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России.