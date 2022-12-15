Косметолог Аббасова рассказала, как обеспечить увлажнение кожи зимой

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Людям необходимо регулярно проводить увлажняющие процедуры для кожи, чтобы сохранить ее красивый, ухоженный и здоровый вид. Об этом рассказала косметолог Лана Аббасова.

Она отметила, что зимой кожа особенно нуждается в заботе, поэтому нельзя забывать о полезных масках и продуктах для кожи. Обязательно нужно использовать увлажняющий крем. В его состав должны входить глицерин, гиалоуроновая кислота, пептиды, растительные экстракты.

Косметолог пояснила, что в зимнее время года лучше всего выбирать крем с более плотной текстурой.

Также стоит включить в рацион некоторые продукты, которые влияют на состояние кожи. Первым из таких полезных продуктов в списке выступает морковь. В ней содержится большое количество витамина А, который блокирует свободные радикалы и помогает предотвратить появление мелких морщинок и неровный цвет лица.

Придает упругость коже и замедляет процессы старения брокколи и авокадо, сообщает РИАМО.

Ранее косметолог Ольга Андриянова рассказала, что зимой рекомендуется использовать косметические средства, содержащие в себе эмоллиенты. Данные вещества сохраняют липидную мантию кожи, передает ФАН.

В зимний период кожа лица подвергается сильному негативному воздействию. Чтобы минимизировать вероятность проблем, необходимо использовать специальные средства для ухода. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО Юлия Галлямова