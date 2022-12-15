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В России выявили 7833 новых случая COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7833 новых случая COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В российских регионах за минувшие сутки выявили 7833 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтверждено 57 летальных исходов, связанных с заболеванием. Также 1386 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 7539 человек, отмечается на портале.

В России выявили 7833 новых случая COVID-19 за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

Недавно в Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. Почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».

До этого иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что самой распространенной линией коронавируса является «омикрон», однако в рамках этой линии существует большое количество разновидностей. При этом коронавирус в России, по сути, не отличается от вариантов в других странах.

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