Контроль соблюдения правил безопасности в районах рек и водоемов усилили в Москве

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Спасатели усилили контроль за соблюдением правил безопасности в районах рек и водоемов города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в четверг, 15 декабря.

— Из-за резких перепадов температуры лед изменил структуру и представляет реальную угрозу, поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на акваторию, внимательно следить за детьми и домашними питомцами, — сказал он.

Заммэра добавил, что спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия, среди которых беседы с отдыхающими, замер толщины льда и так далее. Патрулирование акваторий осуществляется на судах на воздушной подушке. При обнаружении происшествий на воде жителям столицы необходимо обратиться по единому номеру вызова экстренных служб «112».

Накануне Петр Бирюков сообщил, что для ликвидации последствий прошедшего в городе снегопада было задействовано около 80 тысяч человек и более 10 тысяч единиц техники. Он подчеркнул, что погодные условия этой недели стали испытанием для всей Москвы.