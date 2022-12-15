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Песков призвал «соответствующим образом» относиться к слухам о смене главы МИД РФ

Полина Долганова
Общество
Песков призвал «соответствующим образом» относиться к слухам о смене главы МИД РФ
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухом новости о возможной смене министра иностранных дел России и рекомендовал россиянам соответствующим образом относиться к таким публикациям. Об этом он заявил в четверг, 15 декабря.

— Традиционно я вам отвечу — относитесь соответствующим образом к таким слухам, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

До этого в средствах массовой информации появились публикации о якобы готовящейся отставке главы МИД России Сергея Лаврова.

15 декабря стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. В пресс-службе правительства России напомнили, что Чирков начал работать в Пенсионном фонде России (ПФР) в 2001 году. В начале своего пути он занимал должность главного специалиста, в июле 2022 года Чирков занял должность временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.

В конце июля Мишустин освободил Андрея Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ.

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