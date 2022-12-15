Минцифры хочет обязать компанию Apple разрешить установку сторонних приложений

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации готовит аналогичный европейскому проект закона, который обяжет компанию Apple разрешать владельцам ее устройств на территории РФ устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через магазин приложений App Store. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Уточняется, что законопроект могут внести в Государственную думу в первом квартале следующего года.

— Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store, — цитирует министра РИА Новости.

Американская корпорация Apple в последние несколько недель ускорила планы по переносу части собственного производства за пределы Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что купертиновцы просят поставщиков более активно планировать сборку продуктов в других государствах Азии, особенно во Вьетнаме и в Индии.