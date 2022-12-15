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Приметы и советы

Названы модели автомобилей, которые чаще всего меняют владельцев в Москве

Анастасия Колоскова
Общество
Названы модели автомобилей, которые чаще всего меняют владельцев в Москве
Фото: depositphotos

Эксперты сервиса проверки истории автомобилей «Автотека» подготовили топ-5 моделей автомобилей с пробегом, которые в Москве чаще остальных меняют хозяев. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Так, лидером списка стал ВАЗ (LADA) 2112. Аналитики посчитали, что среднее число владельцев у машин этой модели согласно ПТС — 5,5. В тройку лидеров также попал Mercedes-Benz G-класса с показателем 5,4 владельца и Infiniti FX35 (5,3).

Четвертое место занял ВАЗ (LADA) 2114 Samara (4,4). Замыкает список автомоделей, чаще других меняющих хозяев в Москве, BMW 7. В среднем в ПТС этой модели числится 4,3 владельца.

До этого сообщалось, что АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Автомобили оснащаются восьмиклапанным мотором ВАЗ-11182 мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.

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