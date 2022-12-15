Песков назвал резолюцию Польши о признании России спонсором терроризма проявлением истерики

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Резолюция сейма Польши, согласно которой Россия признается страной — спонсором терроризма, является антироссийской истерикой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 15 декабря.

— Что касается решения сейма, то продолжается такая антироссийская истерика. Так к этому и относимся, — цитирует Пескова РИА Новости.

Принятие данной резолюции сеймом Польши, выполняющим функции нижней палаты парламента, произошло в ночь на 15 декабря. Согласно тексту документа, Россия якобы систематически нарушала права человека, устав ООН и ряд других обязательств.

В ноябре аналогичная резолюция была принята Европейским парламентом. Причиной для подобного решения послужило проведение Россией специальной военной операции на Украине. Свои голоса в поддержку резолюции отдали 494 парламентария, против были 58 депутатов, еще 44 — воздержались.

Генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что принятый в Евросоюзе документ о признании России спонсором терроризма не имеет юридической силы. Однако страны Европы могут им руководствоваться при принятии решений о новых санкциях.