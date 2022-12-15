Названы последствия храпа для сердца и мозга

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Если человек храпит во сне, это может говорить о проблемах со здоровьем. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Людмила Елизарова.

По словам Елизаровой, храп — это сужение верхних дыхательных путей. При этом человеку становится сложно дышать носом, и он начинает дышать ртом. Такой способ дыхания считается неправильным и способен привести к кислородному голоданию. Из-за этого возникают проблемы — гипертрофия сердца, высокое давление.

Спровоцировать храп могут такие заболевания, как гипертрофический ринит, искривление перегородки носа, наросты и воспаления слизистой оболочки.

Лучше не затягивать с лечением, иначе исправить проблему можно будет только с помощью хирургии, передает «Радио 1».

Неприятными последствиями храпа могут стать повышение давления и уровня сахара в крови, а также снижение мужской потенции. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.