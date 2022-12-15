Захарова рассказала о возможном обмене заключенными между РФ и США

Фото: МИД РФ

Сейчас нет какой-либо информации о новом обмене заключенными между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом в четверг, 15 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.

— На данный момент мне нечем поделиться с вами в этой сфере. Вы знаете, что она чувствительная, мы руководствуемся принципом «не навреди». Как вы также знаете, мы всегда комментируем, если появляется информация, и комментируем подробно, — отметила она.

Дипломат уточнила, что обсуждение этой темы ведется в рамках спецканалов между главами двух стран. В случае появления новой информации, добавила Захарова, Министерство иностранных дел ею сразу поделится.

Напомним, что 8 декабря россиянина Виктора Бута вернули на родину после 14 лет тюремного заключения в США. Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Последняя была приговорена в России к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Кто такой Виктор Бут, почему его называют «оружейным бароном» и что с ним сейчас — в материале «Вечерней Москвы».