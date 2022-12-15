Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре до утра 16 декабря

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре до утра 16 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Снег ожидается в столице в четверг, 15 декабря, после 18:00 и до утра 16 декабря. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Также в городе ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Москвичам рекомендовали быть внимательными на дорогах в связи с непогодой. Горожанам не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними свои автомобили.

Водителям также рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию с машинами, которые едут впереди, передали в комплексе.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев. Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

Через 40–50 лет из-за глобального потепления температура зимой в Москве будет такой же, как в Гамбурге: минус 3–5 градусов ночью и плюс 2–3 градуса днем. Такое мнение в беседе с «ВМ» высказал специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений Владимир Семенов.

Водители Прогнозы Москва Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте