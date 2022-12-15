Москвичей предупредили о сильном снегопаде и ветре до утра 16 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Снег ожидается в столице в четверг, 15 декабря, после 18:00 и до утра 16 декабря. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Также в городе ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Москвичам рекомендовали быть внимательными на дорогах в связи с непогодой. Горожанам не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними свои автомобили.

Водителям также рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию с машинами, которые едут впереди, передали в комплексе.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев. Собеседник «ВМ» отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

Через 40–50 лет из-за глобального потепления температура зимой в Москве будет такой же, как в Гамбурге: минус 3–5 градусов ночью и плюс 2–3 градуса днем. Такое мнение в беседе с «ВМ» высказал специалист в области диагностики и моделирования климатических изменений Владимир Семенов.