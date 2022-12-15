Собянин продлил исследования эффективности онкопрепаратов в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице продлили программу исследования эффективности препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточняется, данная программа будет продлена до 31 декабря 2023 года.

— В настоящее время проводятся исследования 10 онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной железы и предстательной железы. С начала 2022 года в них приняли участие более 600 человек, которые получили компенсационные выплаты на сумму свыше 650 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, исследования позволят выявить наиболее эффективные и безопасные препараты для дальнейшего их внедрения в клиническую практику московского здравоохранения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В столице организован Центр диагностики и телемедицины. Лучевые снимки, сделанные на цифровом оборудовании поликлиник, загружаются в единый радиологический информационный сервис (ЕРИС). Анализировать полученные изображения врачам помогают компьютерное зрение и искусственный интеллект. Алгоритмы отмечают области возможных патологий цветовыми подсказками и определяют по медицинским снимкам степени вероятности патологии — в ходе своей работы они проверили более восьми миллионов исследований. При этом нейросети помогают врачам-рентгенологам уже по 17 направлениям лучевых исследований.