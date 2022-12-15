Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Washington Post: Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Washington Post: Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Западные страны рассматривают худшие варианты развития конфликта на Украине из-за повреждения украинских энергосистем. Об этом пишет The Washington Post.

— Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса, — говорится в материале.

Обозреватели считают, что массовый выезд украинцев за границу приведет к вывозу значительных средств. Это в свою очередь, считают авторы, может привести к обвалу национальной валюты. В материале отмечается, что в 2023 году украинская экономика может сократиться еще на пять процентов вдобавок к нынешнему 33-процентному падению.

Украине в следующем году может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц. В связи с этим политические лидеры пытаются подготовить западных сторонников к наихудшим сценариям, заключили авторы.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, где в результате происшествия один пролет был сильно поврежден.

Украина Военные конфликты Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте