Washington Post: Запад готовится к худшим сценариям развития конфликта на Украине

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Западные страны рассматривают худшие варианты развития конфликта на Украине из-за повреждения украинских энергосистем. Об этом пишет The Washington Post.

— Украинское правительство может остаться без международных резервов для оплаты критического импорта и оказаться не в состоянии выполнить обязательства по внешнему долгу — сценарий Судного дня, известный как кризис платежного баланса, — говорится в материале.

Обозреватели считают, что массовый выезд украинцев за границу приведет к вывозу значительных средств. Это в свою очередь, считают авторы, может привести к обвалу национальной валюты. В материале отмечается, что в 2023 году украинская экономика может сократиться еще на пять процентов вдобавок к нынешнему 33-процентному падению.

Украине в следующем году может понадобиться еще два миллиарда долларов в месяц. В связи с этим политические лидеры пытаются подготовить западных сторонников к наихудшим сценариям, заключили авторы.

Воздушные удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ после взрыва на Крымском мосту, где в результате происшествия один пролет был сильно поврежден.