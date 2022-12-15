Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московский зоопарк показал уборку в вольере папуанских пингвинов

Александр Афонин
Город
Московский зоопарк показал уборку в вольере папуанских пингвинов
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк опубликовал видеоролик, где показан процесс уборки вольера папуанских пингвинов. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале зоосада в четверг, 15 декабря.

На кадрах видно, что пингвины относятся к вторжению человека в свой вольер спокойно. Они ходят вокруг сотрудника зоосада и наблюдают за уборкой. Одна из птиц даже решает поиграть со щеткой.

Сотрудник зоопарка в свою очередь также спокойно ходит по вольеру и поливает пространство. В местах, где видны наибольшие загрязнения, он проходится дополнительно щеткой. Когда пингвинам надоедает уборка, они прыгают в воду.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила темные пятна на бритых участках лап медведя Диксона. По ее словам, это связано с цветом кожи животного — она у него темная. Сама шерсть белого медведя на самом деле прозрачная.

2 декабря сообщалось, что в столичном зоопарке заснули на зиму тушканчики. В этом году зоологи решили оставить животных в вольерах и узнать, смогут ли они уснуть на улице.

Зоопарки Москва Уборка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте