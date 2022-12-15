Московский зоопарк показал уборку в вольере папуанских пингвинов

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Московский зоопарк опубликовал видеоролик, где показан процесс уборки вольера папуанских пингвинов. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале зоосада в четверг, 15 декабря.

На кадрах видно, что пингвины относятся к вторжению человека в свой вольер спокойно. Они ходят вокруг сотрудника зоосада и наблюдают за уборкой. Одна из птиц даже решает поиграть со щеткой.

Сотрудник зоопарка в свою очередь также спокойно ходит по вольеру и поливает пространство. В местах, где видны наибольшие загрязнения, он проходится дополнительно щеткой. Когда пингвинам надоедает уборка, они прыгают в воду.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила темные пятна на бритых участках лап медведя Диксона. По ее словам, это связано с цветом кожи животного — она у него темная. Сама шерсть белого медведя на самом деле прозрачная.

2 декабря сообщалось, что в столичном зоопарке заснули на зиму тушканчики. В этом году зоологи решили оставить животных в вольерах и узнать, смогут ли они уснуть на улице.