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В МИД раскрыли сроки публикации новой концепции внешней политики России

Евгений Белоусов
Политика
В МИД раскрыли сроки публикации новой концепции внешней политики России
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

МИД России может обнародовать новую концепцию внешней политики государства уже в начале будущего года. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

— Я сейчас очень осторожно скажу, что, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, мы очень надеемся, что в начале следующего года мы сможем этот документ выпустить и обнародовать, — заявил он.

Дипломат уточнил, что новый текст концепции принципиально одобрили еще в январе. Однако изменившаяся ситуация в мире стала причиной разработки и внесения в документ новых изменений и дополнений, пояснил он.

Новая концепция должна будет дать ответы на все вопросы о внешней политики России, передает слова Дробинина РИА Новости.

12 декабря главы МИД стран ЕС не смогли согласовать девятый пакет антироссийских санкций на встрече в Брюсселе. Известно, что ограничения, направленные в адрес России, будут рассмотрены на повторной встрече.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Европа не может отказаться от антироссийских санкций. По его словам, европейские страны не суверенны в вопросе введения ограничительных мер.

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