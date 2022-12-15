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Военный эксперт назвал возможные цели ВСУ в ходе зимнего наступления

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Ситуация в Донбассе
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Военный эксперт назвал возможные цели ВСУ в ходе зимнего наступления
Фото: gur.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия не будет отступать зимой, а перейдет в контрнаступление. ВСУ точно постараются развить наступление в районе Купянска, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Владимир Гундаров.

— Естественно, для Украины было бы стратегически важно атаковать Донецк. Но не думаю, что следующая атака будет на Донецк. Это укрепленный город. Там несколько линий обороны между самим городом и передовыми позициями на окраинах. Его взять очень сложно, и сил у ВСУ не хватит, — считает эксперт.

По словам собеседника «ВМ», украинская армия также может продолжить идти вглубь Херсонской области, продвигаясь к Крыму. Вероятность того, что ВСУ постараются подобраться поближе к полуострову, Гундаров оценивает в 90 процентов.

Подробнее о вероятном наступлении украинских войск зимой — в материале «Вечерней Москвы».

До этого стало известно, что военное руководство Украины отводит свои войска из Соледара в Славянск. Уточняется, что отход связан с крупными потерями среди украинских военнослужащих по линии Северск — Соледар — Бахмут. Однако о полном выводе подразделений Украины из Соледара говорить пока не приходится.

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