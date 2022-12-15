Степан Орлов: Применение кластерного подхода положительно скажется на темпах импортозамещения

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В следующем году развитие кластеров станет приоритетным направлением для столичной промышленности и позволит ускорить темпы импортозамещения. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

— Кластерный подход позволяет яснее выявить наиболее приоритетные направления развития промышленности, свести полные производственные цепочки в одну точку. Так, снижаются и транспортные, логистические затраты и риски, связанные с этой сферой, — сказал он.

По мнению парламентария, благодаря применению подобного подхода интеллектуальные технологии и наукоемкие производства также останутся в плюсе. Это связано с самим методом работы, когда в одном месте задействованы сотни специалистов высочайшего класса, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Орлов сообщил, что столичная программа льготного кредитования бизнеса стала одним из самых эффективных и востребованных инструментов антикризисных мер. Он отметил, что объем средств, полученных столичными компаниями, составил 181,1 миллиарда рублей.