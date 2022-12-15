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Поддержку военно-исторических музеев обсудили в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Поддержку военно-исторических музеев обсудили в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы прошло совещание «Актуальные вопросы поддержки и развития военно-исторических музеев в субъектах Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 15 декабря.

В рамках мероприятия директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник предложил сенаторам возглавить общественные советы региональных культурных заведений.

По его мнению, подобное решение позволит сделать учреждения центрами притяжения общества и повысить их конкурентоспособность. В пример он привел Григория Рапоту, который возглавил Общественный совет Музея Победы.

До этого сообщалось, что с 14 по 23 декабря в Музее Победы для школьников проведут 10 открытых уроков, направленных на углубленное изучение истории. Ребята смогут принять участие в тематических уроках, викторинах и экскурсиях.

Серию занятий 14 декабря открыла межрегиональная конференция, в которой приняли участие школьники из Москвы, Нелидова и Коврова.

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