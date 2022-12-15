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Путин: Россия обязательно добьется восстановления новых территорий

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин: Россия обязательно добьется восстановления новых территорий
Фото: Администрация президента РФ

Россия обязательно добьется восстановления территорий, присоединенных к стране после референдумов. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Хочу отметить еще одну задачу, которая сейчас имеет первостепенное значение. Имею в виду обеспечение безопасности, восстановление мирной жизни в Луганской, Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, — заявил глава государства.

По словам Путина, у России уже был подобный опыт с Крымом. Совсем скоро новые регионы по вопросам в экономике, социальной сфере и в области управления станут единым целым с остальной страной.

Кроме того, российское правительство будет активно развивать в новых регионах первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы, передает слова Путина сайт Кремля.

В конце сентября Путин подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

До этого Путин заявил, что жители недавно присоединенных к стране регионов должны почувствовать все преимущества жизни в стране. По его мнению, необходимо всячески поддерживать новых граждан РФ и помогать им, чтобы они поскорее смогли «врасти» в российскую действительность.

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