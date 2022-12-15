Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ликсутов подвел итоги двух лет работы билетной системы «СберТройка»

Араз Салехов
Город
Ликсутов подвел итоги двух лет работы билетной системы «СберТройка»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Билетная система «СберТройка» действует уже на протяжении двух лет, за это время ее успели запустить в разных городах России. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Билетная система «СберТройки» запущена в разных городах по всей России и позволяет пассажирам удобно оплачивать проезд и пользоваться разными видами городского транспорта. Размываются границы между регионами, так как для поездок вам требуется единая транспортная карта, — отметил он.

Заммэра уточнил, что компания продолжает предлагать инновационные решения для оплаты проезда и повышения комфорта жителей, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце ноября Дептранс Москвы подвел итоги работы «СберТройки» на речном транспорте за лето. Так, за летний сезон навигации в Москве пассажиры свыше 680 тысяч раз воспользовались новой билетной системой «СберТройка».

«СберТройка» стала лауреатом премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта». Как уточняется, эксперты высоко оценили внедрение столичной билетной системы в других регионах России.

Транспорт Максим Ликсутов Карта «Тройка» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте