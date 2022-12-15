Ликсутов подвел итоги двух лет работы билетной системы «СберТройка»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Билетная система «СберТройка» действует уже на протяжении двух лет, за это время ее успели запустить в разных городах России. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Билетная система «СберТройки» запущена в разных городах по всей России и позволяет пассажирам удобно оплачивать проезд и пользоваться разными видами городского транспорта. Размываются границы между регионами, так как для поездок вам требуется единая транспортная карта, — отметил он.

Заммэра уточнил, что компания продолжает предлагать инновационные решения для оплаты проезда и повышения комфорта жителей, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В конце ноября Дептранс Москвы подвел итоги работы «СберТройки» на речном транспорте за лето. Так, за летний сезон навигации в Москве пассажиры свыше 680 тысяч раз воспользовались новой билетной системой «СберТройка».

«СберТройка» стала лауреатом премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта». Как уточняется, эксперты высоко оценили внедрение столичной билетной системы в других регионах России.