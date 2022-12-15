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Экскурсию об утилизации снега проведут в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ

Лейла Алиева
Город
Экскурсию об утилизации снега проведут в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В столичном Музее городского хозяйства подготовили экскурсию, где расскажут об утилизации снега. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— На днях в столице прошел сильнейший с начала зимы снегопад. На улицах города в круглосуточном режиме работают около 80 тысяч коммунальщиков и более 10 тысяч единиц техники, — говорится в сообщении.

О том, куда отправляется убранный снег, москвичам расскажут 17 и 18 декабря в 15:00. Также гости узнают о первых снегоплавильнях в столице и современных способах утилизации с использованием цифровых технологий, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что с 14 по 23 декабря в Музее Победы для школьников проведут 10 открытых уроков, направленных на углубленное изучение истории. Ребята смогут принять участие в тематических уроках, викторинах и экскурсиях.

Серию занятий 14 декабря открыла межрегиональная конференция, в которой приняли участие школьники из Москвы, Нелидова и Коврова.

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