В США предупредили о последствиях поставок ЗРК Patriot на Украину

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Для успешного использования зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot украинским военнослужащим потребуются месяцы подготовки на территории США. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

— Даже полностью обученные команды долго адаптируются к этой системе, так как она очень сложная в управлении. Единственное место, где тренируют военных для Patriot, — это Соединенные Штаты, поэтому по логике украинцев придется направлять туда, — сказал он.

Офицер добавил, что ситуацию осложняет невозможность интеграции данного ЗРК в систему противовоздушной обороны Украины. Это, в свою очередь, сделает из комплексов легкую мишень и обеспечит их быстрое уничтожение. В связи с этим поставки Patriot не окажут никакого влияния на результат конфликта, передает слова Риттера РИА Новости.

До этого телеканал CNN сообщил, что Вашингтон может уже на этой неделе объявить о передаче Украине ЗРК Patriot. Неназванные чиновники отметили, что решение об отправке вооружений сначала должно быть одобрено главой Пентагона, а потом подписано президентом США Джо Байденом.