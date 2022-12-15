«Очень страшно»: беременная жительница Донецка рассказала подробности о массированном обстреле города

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Центр Донецка практически уничтожен, а сам город превратился в руины. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала местная жительница Анастасия Москалева, комментируя самый массированный удар со стороны Украины с 2014 года.

— Практически каждое утро я вместе с ребенком бегу в коридор и падаю на пол, чтобы спастись от ракетных ударов, читаю «Отче наш» в надежде, что все скоро закончится. Нам очень страшно. Центр города практически уничтожен, город превращен руины, а мирные люди остались без жилья. Все мы давно забыли, что такое сон, — сказала девушка.

По словам Москалевой, жители Донецка уже устали от беспрерывных обстрелов. Их жизнь превратилась в «русскую рулетку», где на кону стоит жизнь, сетует она.

Собеседница «ВМ» добавила, что раньше центр города считался относительно безопасным местом. Украинские военные наносили удары только по окраине Донецка, что позволяло спастись. Однако последний обстрел все изменил, резюмировала Москалева.

Еще один очевидец обстрела, 21-летний Артем, рассказал «ВМ», что его утро началось не с чашки кофе, а с попыток спасти свою жизнь, когда он услышал звук первого ракетного удара из тех 40, которые насчитали местные власти.