Дептранс сообщил о трафике в восемь баллов на дорогах Москвы

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Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает загруженность московских дорог в восемь баллов. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в городе плотное — ожидаем до девяти баллов. Движение плотное в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, — говорится в сообщении.

Основными причинами заторов на дорогах являются низкие скорости, мелкие аварии и проведение ремонтных дорог. В связи с этим москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом: это поможет сотрудникам коммунальных служб оперативнее очистить улицы от снега, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в столице достигла 18–19 сантиметров утром 15 декабря. По его словам, в Московской области высота сугробов достигла от 16 до 31 сантиметра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в выходные. Согласно прогнозу, снегопад в городе продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.