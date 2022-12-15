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Москвичей призвали пользоваться «Аэроэкспрессами» для поездки в аэропорт

Лейла Алиева

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Москвичей призвали пользоваться «Аэроэкспрессами» для поездки в аэропорт
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В связи с обильным снегопадом в Москве горожанам, которые планируют отправиться в аэропорт, рекомендуется выезжать заранее и пользоваться городским транспортом с пересадкой на поезда или экспресс-автобусы «Аэроэкспресса». Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты до аэропортов на поездах: Белорусский вокзал — терминалы B и C аэропорта Шереметьево за 50 минут, Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово за 45 минут, Киевский вокзал — аэропорт Внуково за 35 минут, — говорится в сообщении.

Также можно воспользоваться «Аэроэкспрессом» до Шереметьева, пересев со станций МЦД-1, до Домодедова — со станции Верхние Котлы, до Внукова — со станции Аминьевская.

Кроме того, за 20 минут москвичи смогут добраться до терминалов B и C аэропорта Шереметьево от станции метро «Ховрино», а также за 30–40 минут — до Домодедова от станции «Домодедовская», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в столице достигла 18–19 сантиметров утром 15 декабря. По его словам, в Московской области высота сугробов достигла от 16 до 31 сантиметра.

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