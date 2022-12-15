Зеленский уклонился от ответа на вопрос, сколькими людьми он готов пожертвовать

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос журналистов издания The Economist о том, сколько человек он готов потерять в ходе специальной военной операции.

— Что мы должны сказать? «Возьмите все наше, и мы пойдем в Польшу»? — парировал журналистам украинский лидер.

Зеленский добавил, что сейчас украинцы испытывают к россиянам ненависть, а потому территориальные компромиссы в решении конфликта невозможны, передает издание.

До этого Зеленский озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность, освободить пленных граждан, вернуть территориальную целостность страны и прекратить боевые действия.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон ясно дал понять Москве, что он не заинтересован в переговорах по Украине и мирном урегулировании конфликта.

По словам Макгрегора, США уже не раз доказали свою незаинтересованность в урегулировании конфликта. Так, в настоящее время Зеленскому следует надеяться на прекращение огня при посредничестве Вашингтона, считает он.