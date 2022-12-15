Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава офиса Зеленского назвал смешными призывы к переговорам России и Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Глава офиса Зеленского назвал смешными призывы к переговорам России и Украины
Фото: Pixabay; АГН Москва

Исходящие от разных политиков призывы к переговорам Москвы и Киева просто смешны, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist.

— Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно, — объяснил он свою позицию.

Ермак добавил, что обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности Украины — единственные условия, при которых Киев сядет за стол переговоров.

Недавно Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине, в частности, необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность.

В конце ноября российский посол в Лондоне Андрей Келин отрицательно ответил на вопрос, ведут ли Россия и Украина неформальные переговоры о завершении конфликта.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.

Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте