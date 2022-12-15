Глава офиса Зеленского назвал смешными призывы к переговорам России и Украины

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Исходящие от разных политиков призывы к переговорам Москвы и Киева просто смешны, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist.

— Призывать обе стороны к переговорам до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно, — объяснил он свою позицию.

Ермак добавил, что обеспечение энергетической, продовольственной, ядерной, экологической безопасности Украины — единственные условия, при которых Киев сядет за стол переговоров.

Недавно Зеленский на саммите G20 озвучил свое видение наступления мира внутри страны. По его мнению, для урегулирования ситуации Украине, в частности, необходимо обеспечить ядерную, радиационную, продовольственную и энергетическую безопасность.

В конце ноября российский посол в Лондоне Андрей Келин отрицательно ответил на вопрос, ведут ли Россия и Украина неформальные переговоры о завершении конфликта.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.