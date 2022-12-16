Столичные водохранилища перевели на зимний режим работы

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Водохранилища, которые обеспечивают город водой, переведены на зимний режим работы. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В настоящее время на водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров. В связи с этим все 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, перешли на зимний режим работы, — рассказал он.

Чтобы создать дополнительную свободную емкость, специалисты увеличили сработку водохранилищ, это позволит успешно пройти паводкам будущей весной. В настоящее время работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса, обеспечивая надежное водоснабжение столичного региона.

Также спасатели усилили контроль за соблюдением правил безопасности в районах рек и водоемов города. Патрулирование акваторий осуществляется на судах на воздушной подушке. При обнаружении происшествий на воде жителям столицы необходимо обратиться по единому номеру вызова экстренных служб «112».