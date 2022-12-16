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Юные москвичи написали более 700 новогодних писем участникам СВО

Араз Салехов
Город
Юные москвичи написали более 700 новогодних писем участникам СВО
Фото: pixabay.com

Более 700 новогодних писем участникам спецоперации написали воспитанники столичных центров для детей-сирот, а также подопечные семейных, реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Наши подопечные написали более 700 писем и открыток, сделали свыше 100 небольших сувениров, подготовили видеопоздравления. Каждый вложил в свои подарки для призванных на службу москвичей частицу своей души, — рассказал руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Он выразил гордость за подопечных социальных учреждений столицы, которые готовы помогать и поддерживать добрым словом солдат России, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне учащиеся столичной школы № 1155 и их родители присоединились к акции «С теплом в сердце», в рамках которой они смогут отправить поздравления с Новым годом участникам спецоперации. Заместитель директора учреждения Юлия Максимова уточнила, что в акции приняли участие ребята из младших и старших классов.

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