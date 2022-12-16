Спорткластер появился около обновленного детского парка в Сумском проезде

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Россия, Москва, Сумской проезд Карта всех событий

В районе Чертаново Северное появился локальный рекреационный центр, частью которого стал обновленный детский парк в Сумском проезде. В самом парке, как уточняется, обустроили спорткластер. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В парке создали комплексную игровую зону из нескольких площадок, которые объединены прогулочными дорожками. Здесь установили наиболее интересные и популярные игровые элементы в экостиле. Для школьников есть две разновысотные многоуровневые крытые башни, соединенные переходом с перилами, — рассказал заместитель Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Помимо этого, комплекс оснастили тремя скатными тоннельными горками, лесенками и сетками для лазанья. Помимо этого, для маленьких детей была оборудована площадка с двумя комплексами-домиками с небольшим скалодромом, лесенками и горками, разными видами качелей и каруселей, а также с качалками.

Работы были проведены в рамках сохранения и восстановления природно-исторического парка «Битцевский лес», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении многофункционального спорткластера в парке «Покровское-Стрешнево». Площадь нового спортивного кластера составляет примерно 1,6 гектара.