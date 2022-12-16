Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тренер Нагулин дал советы, как не набрать лишний вес за время новогодних праздников

Ирина Игнатенко
Общество
Тренер Нагулин дал советы, как не набрать лишний вес за время новогодних праздников
Фото: shutterstock

Чтобы сохранить физическую форму в новогодние праздничные дни, нужно стараться избегать переедания, больше двигаться и попробовать найти активный досуг. Такие советы дал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

Нагулин посоветовал избегать переедания и «забыть о культе еды» во время выходных.

Он посоветовал больше двигаться и не вести лежачий образ жизни в праздничные дни. Стоит выйти на прогулку, найти активные развлечения: покататься на коньках или лыжах.

Нагулин также предостерег от обеденного сна, подчеркнув, что еда и алкоголь не единственное развлечение в праздники. Например, можно отправиться в путешествие в города, расположенные неподалеку.

За время новогодних праздников желательно провести хотя бы несколько тренировок, передает РИАМО.

До этого работник подмосковной скорой Дмитрий Беляков посоветовал россиянам пить меньше алкоголя на новогодних праздниках и быть аккуратнее с фейерверками, передает Nation news.

Врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Виктория Садовская в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько рекомендаций, которые помогут привести себя в форму к праздникам и после череды застолий.

Лишний вес Новый год Тренеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте