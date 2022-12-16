Тренер Нагулин дал советы, как не набрать лишний вес за время новогодних праздников

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Чтобы сохранить физическую форму в новогодние праздничные дни, нужно стараться избегать переедания, больше двигаться и попробовать найти активный досуг. Такие советы дал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

Нагулин посоветовал избегать переедания и «забыть о культе еды» во время выходных.

Он посоветовал больше двигаться и не вести лежачий образ жизни в праздничные дни. Стоит выйти на прогулку, найти активные развлечения: покататься на коньках или лыжах.

Нагулин также предостерег от обеденного сна, подчеркнув, что еда и алкоголь не единственное развлечение в праздники. Например, можно отправиться в путешествие в города, расположенные неподалеку.

За время новогодних праздников желательно провести хотя бы несколько тренировок, передает РИАМО.

До этого работник подмосковной скорой Дмитрий Беляков посоветовал россиянам пить меньше алкоголя на новогодних праздниках и быть аккуратнее с фейерверками, передает Nation news.

Врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Виктория Садовская в беседе с «Вечерней Москвой» дала несколько рекомендаций, которые помогут привести себя в форму к праздникам и после череды застолий.