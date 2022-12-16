МИД РФ: Переговоры по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются

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Трехсторонние переговоры о создании газового союза между Россией, Узбекистаном и Казахстаном продолжаются. Об этом в пятницу, 16 декабря, заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

По его словам, в СМИ распространяются цитаты участников переговоров, вырванные из контекста. В частности, слова узбекистанских представителей.

— На этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены, — отметил он.

Дипломат уточнил, что из-за различных суждений и реплик представители СМИ делают выводы, что страны не принимают проект, но сейчас стороны изучают предложения, сообщает РИА Новости.

Агентство Reuters сообщило, что Узбекистан отказался от предложения российского лидера Владимира Путина по созданию «тройственного газового союза». По словам вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, заключение газового соглашения с Москвой не будет означать «союз».

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг отказ Узбекистана от газового союза с Россией. Он уточнил, что технический контракт отличается от союза тем, что в первом случае государства продолжают продавать газ своим контрагентам на коммерческих условиях, однако сотрудничают в сфере прокладки транспортных путей и совместно определяют пути направления развития газовой инфраструктуры.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Узбекистан не согласен на газовый союз с Россией. По словам специалиста, Узбекистан отказывается от дружественного сотрудничества с Россией, потому что США наводят в стране свои порядки.