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Приметы и советы

Адвокат Широков дал совет тем, кто не может расплатиться по счету в ресторане

Ирина Игнатенко
Общество
Адвокат Широков дал совет тем, кто не может расплатиться по счету в ресторане
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Если человек попал в затруднительную ситуацию и не имеет возможности расплатиться по счету в ресторане, он может договориться об отсрочке оплаты и написать расписку. Об этом рассказал адвокат Денис Широков.

Он отметил, что бывают ситуации, когда человек не замышляет противоправные действия, но у него возникают сложности с оплатой счета: забыл деньги или карту, сел мобильный телефон. В этом случае стоит попробовать договориться с руководителем заведения об отсрочке оплаты. В некоторых случаях руководство заведения готово пойти навстречу клиенту.

Чтобы подтвердить свои намерения об оплате счета, можно написать расписку со сроком указания погашения долга.

— Для подтверждения намерений исполнить обязательства по оплате, можно постараться внести хотя бы часть суммы, написать расписку с указанием срока погашения долга, предоставить копию паспорта с целью не доводить дело до судебных разбирательств и административных санкций, — отметил он в комментарии РИАМО.

Ранее сообщалось, что россияне по итогам второго квартала увеличили расходы на сладости, алкоголь и табак. Также люди стали тратить больше денег на еду, включая походы в рестораны и доставку на дом, передает ФАН.

В начале ноября были названы лучшие рестораны Москвы. Первое место в этом году занял ресторан Twins Garden и его шефы Иван и Сергей Березуцкие. На вторую строку рейтинга поднялся ресторан Savva (шеф-повар Андрей Шмаков), третье место занял дебютант — Folk (шеф-повар Александр Лощинин).

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