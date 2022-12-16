Врач Терехова перечислила продукты на новогоднем столе, которые могут вызвать отравление

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Новогодний стол, как правило, радует обилием разнообразных блюд, но не всегда они благоприятно переносятся желудочно-кишечным трактом. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравление во время праздника.

Так, могут нанести вред здоровью салаты, заправленные майонезом. Из-за нарушения температурного режима в них образуются микроорганизмы, которые могут привести к пищевой токсикоинфекции.

С осторожностью стоит относиться к грибам. Их лучше съесть в начале застолья, чтобы они не стояли на столе долго.

Специалист добавила, что нарезки, в частности сырные и мясные, тоже не являются безопасным блюдом. Из-за нарушения товарного соседства и температурного режима они могут нанести вред ЖКТ. Не стоит налегать на бутерброды с икрой или шпротами.

Фрукты — тоже небезобидные продукты. От них могут возникнуть аллергические реакции, передает Life.ru.

Ранее стало известно, что приготовление одной порции крабового салата к новогоднему столу обойдется россиянам в 2022 году дороже, чем годом ранее. Согласно подсчетам, в этом месяце жители России отдадут на создание такого салата для семьи из четырех человек 290,02 рубля, передает Nation news.

Мандарин — сезонный фрукт, который у многих россиян ассоциируется с Новым годом. Ни один новогодний стол не обходится без него. Как необычно применить его в блюдах, «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича. Он поделился тремя рецептами необычных блюд с новогодним фруктом.