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Подмосковные полицейские поймали в лесу наркоторговца

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные полицейские поймали в лесу наркоторговца
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Люберцы, деревня Токарёво Карта всех событий

Сотрудники подмосковной ГИБДД случайно встретили наркоторговца на границе леса. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 16 декабря.

По ее словам, злоумышленника заметили сотрудники Госавтоинспекции, когда тот выходил из леса в районе деревни Токарево. Мужчина шел к припаркованному на обочине автомобилю и суетливо оглядывался по сторонам. Полицейские решили проверить водителя.

Во время разговора с инспекторами 32-летний мужчина заметно нервничал, в связи с чем сотрудники ГИБДД его досмотрели. В кармане куртки у водителя, а также в салоне автомобиля были обнаружены восемь свертков с неизвестным светлым веществом. Позже экспертиза показала, что в упаковках находился наркотик — N-метилэфедрон. Масса изъятого превысила полкилограмма.

Подозреваемого задержали. По его словам, в одном из мессенджеров неизвестный предложил ему подзаработать. Ему нужно было забрать из крупного тайника партию запрещенных веществ и распределить по более мелким закладкам на территории Московского региона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Злоумышленника заключили под стражу.

Другой случай с наркотиками произошел в столичном СИЗО «Матросская тишина». Адвокат попыталась пронести на территорию изолятора запрещенные вещества и два телефона с сим-картами. Для надежности девушка спрятала груз в своем организме.

Подмосковье Московская область Полиция МВД Наркотики
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