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Москвичам рассказали, как отправить открытку Деду Морозу в московском метро

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали, как отправить открытку Деду Морозу в московском метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Новогодние открытки близким и Деду Морозу можно отправить на стойках «Живое общение» в столичном метро или на Северном речном вокзале. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В преддверии праздников мы устанавливаем ящики для новогодней почты в Московском метрополитене на стойках «Живое общение» и на Северном речном вокзале. Это добрая традиция, которая нравится нашим пассажирам, — рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, почта будет работать в московском транспорте в шестой раз. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» уточнили, что тираж открыток составит 20 тысяч штук.

Также стало известно, что столичных учащихся, их родителей и педагогов пригласили присоединиться к волонтерскому проекту «С теплом в сердце». В рамках мероприятия они смогут поздравить с Новым годом участников спецоперации. Так, участники проекта смогут отправить мобилизованным открытки с поздравлениями и со словами поддержки.

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