Диетолог Деккер рассказала, чем опасны готовые сладкие подарки для детей

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Диетолог Ольга Деккер рассказала о вреде готовых новогодних наборов для детей.

Она отметила, что многие производители сладостей используют трансжиры, чтобы снизить себестоимость продукта. Такие вещества очень вредны для организма.

По словам эксперта, основная ошибка — позволить ребенку бесконтрольно распоряжаться таким подарком. Он должен знать, что съесть конфету можно как десерт, то есть после полноценного приема пищи, где сбалансированы белки, жиры и углеводы. Большое количество сладостей резко повышает уровень сахара в крови.

Эксперт посоветовала собирать сладкие новогодние подарки самостоятельно. Стоит добавить в них больше фруктов, орехов и качественных сладостей, передает МИР 24.

Почти в каждом детском новогоднем подарке содержатся сладости, которые не рекомендованы детям или содержат недопустимые для детского питания ингредиенты. К такому выводу пришли в Роскачестве после проверки 22 подарочных наборов, передает Nation news.

В год Черного Кролика астрологи предлагают отказаться от стандартных сладостей: тортов и пирожных, калорийной выпечки. Лучше подать к столу легкие фруктовые десерты.