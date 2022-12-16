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В России выявили 8451 новый случай COVID-19 за сутки

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 8451 новый случай COVID-19 за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В российских регионах за минувшие сутки выявили 8451 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтверждено 59 летальных исходов, связанных с заболеванием. Также 1400 пациентов госпитализировали в медицинские учреждения с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

После прохождения лечения под присмотром врачей за прошедшие 24 часа полностью выздоровели 7393 человека, отмечается на портале.

В России выявили 8451 новый случай COVID-19 за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

На днях Роспотребнадзор из-за усложнившейся ситуации с гриппом и ОРВИ в столице порекомендовал медработникам носить маски.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина раскрыла главные ошибки при лечении вируса, которые могут стать причиной серьезных осложнений.

15 декабря в Депздраве заявили, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировалась. В департаменте добавили, что число заболевших детей за последнюю неделю уменьшилось на 10 процентов, а количество госпитализаций снизилось на 15 процентов.

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