Более 9000 товаров московских производителей представлены на маркетплейсах

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Свыше 9000 товаров московских производителей представлены на маркетплейсах. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли — АКИТ.

— Для участников таких проектов присутствие на маркетплейсе — это не только шанс обрести популярность для производимых ими товаров, но и возможность снизить издержки при выводе на рынок новых, — рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Так, на Ozon можно найти более 5000 столичных товаров, а на Wildberries — свыше 9000. При этом в общей сложности на маркетплейсах представлены первые 100 локальных брендов, сообщают «Ведомости».

Накануне глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что компания Red Meter, специализирующаяся на выпуске трикотажа и текстильных шнуров, открыла экспериментальный цех по выпуску одежды для взрослых и детей под брендом COCH. Запуск нового производства поспособствует дальнейшему замещению ушедших с российского рынка иностранных брендов.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что правительство Москвы расширяет возможности продвижения для участников программы поддержки локальных брендов «‎Сделано в Москве». Теперь продукция столичных производителей доступна на крупнейших российских маркетплейсах.