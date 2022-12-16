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Владимир Ефимов: Инвестор будет ежегодно поставлять городу более 40 миллионов единиц медпродукции

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов: Инвестор будет ежегодно поставлять городу более 40 миллионов единиц медпродукции
Фото: Пресс-служба

Столичные власти проведут электронный конкурс на заключение офсетного контракта на ежегодную поставку более 44 миллионов единиц абсорбирующего белья для нужд города. Об этом в пятницу, 16 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Победитель электронного конкурса обязуется наладить в столице выпуск товаров для нужд города. В рамках офсетного контракта Москва планирует ежегодно закупать у предприятия не менее 44 миллионов единиц продукции, — отметил он.

Городские власти под новое производство выделят инвестору площадку на территории индустриального парка «Руднево». По условиям соглашения инвестор вложит минимум 300 миллионов рублей в создание производства по выпуску подгузников и пеленок для взрослых. Таким образом, столица на ежегодной основе будет закупать у производителя как минимум 33 миллиона подгузников и 11 миллионов пеленок для взрослых.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что ранее город объявил о проведении электронного конкурса на заключение офсетного контракта на поставку медицинской мебели. Объем инвестиций по этому проекту оценивается в 250 миллионов рублей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о локализации в Москве производства еще 14 лекарственных препаратов. Согласно условиям контракта, инвестор будет обязан в течение трех лет локализовать на территории города производство 14 лекарственных препаратов (10 международных непатентованных наименований).

Медицина Владимир Ефимов Москва
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