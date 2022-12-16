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Прокуратура заставила авиакомпанию вернуть деньги пенсионеру

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Прокуратура заставила авиакомпанию вернуть деньги пенсионеру
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Прокуратура заставила авиакомпанию вернуть пенсионеру деньги за билет, которым он не смог воспользоваться. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуре в пятницу, 16 декабря.

По данным ведомства, пенсионер из Санкт-Петербурга купил у авиакомпании билет на рейс до Волгограда. В какой-то момент мужчина заболел и не смог отправиться в полет.

Пенсионер несколько раз обращался в авиакомпанию с просьбой вернуть деньги за билет «по причине вынужденного отказа» от услуги, но фирма игнорировала его запросы.

Тогда пострадавший обратился в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Ведомство вмешалось, и пенсионеру деньги вернули.

В похожую ситуацию эти летом попали многие россияне. Каждый пятый не смог воспользоваться уже оплаченной путевкой на отдых. О том, как в такой ситуации вернуть себе средства, — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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